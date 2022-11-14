Цены на газ в Европе выросли почти до 1200 долларов за тысячу кубометров

В ходе торгов 14 ноября декабрьские фьючерсы на газ по индексу хаба TTF подорожали на 11,8 процента, почти до 1200 долларов за тысячу кубометров в верхней точке. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии сессии газ торговался по цене 1065 долларов за тысячу кубометров, прибавив около двух процентов к закрытию предыдущего дня. На момент написания материала цены достигали 1188 долларов за тысячу кубометров.

При этом стоимость топлива все еще в несколько раз ниже пиковых значений в августе, когда цены выросли до 3801 доллара за тысячу кубометров (по нынешнему курсу). В последнем летнем месяце средняя расчетная цена на газ в Европе резко выросла на фоне опасений по поводу поставок по «Северному потоку». Однако осенью, несмотря на полную остановку газопровода, котировки перешли к снижению.

Такая тенденция объясняется тем, что страны Европы практически полностью заполнили газовые хранилища, нарастив поставки сжиженного природного газа. Кроме того, из-за теплой погоды спрос на топливо резко упал, и Европе удалось значительно сократить потребление газа в октябре. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители.