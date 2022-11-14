Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:35, 14 ноября 2022Экономика

Цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе выросли почти до 1200 долларов за тысячу кубометров

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В ходе торгов 14 ноября декабрьские фьючерсы на газ по индексу хаба TTF подорожали на 11,8 процента, почти до 1200 долларов за тысячу кубометров в верхней точке. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии сессии газ торговался по цене 1065 долларов за тысячу кубометров, прибавив около двух процентов к закрытию предыдущего дня. На момент написания материала цены достигали 1188 долларов за тысячу кубометров.

При этом стоимость топлива все еще в несколько раз ниже пиковых значений в августе, когда цены выросли до 3801 доллара за тысячу кубометров (по нынешнему курсу). В последнем летнем месяце средняя расчетная цена на газ в Европе резко выросла на фоне опасений по поводу поставок по «Северному потоку». Однако осенью, несмотря на полную остановку газопровода, котировки перешли к снижению.

Такая тенденция объясняется тем, что страны Европы практически полностью заполнили газовые хранилища, нарастив поставки сжиженного природного газа. Кроме того, из-за теплой погоды спрос на топливо резко упал, и Европе удалось значительно сократить потребление газа в октябре. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Комбат ДНР сообщил об авиаударе ВСУ по занятой российскими военными Павловке
Живущий в Стамбуле россиянин рассказал о панике в городе после теракта
Литва поставила на Украину бронетехнику
Россиянам объяснили причины роста цен на кофе
Владелица самого большого стрип-клуба в Великобритании рассказала о работе
В Госдуме ответили на желание главы ЕК лицом к лицу встретиться с Путиным
Появились подробности смерти дожидавшейся помощи в больнице россиянки
Беременная певица Ханна сообщила о переезде в дом с семью туалетами
Цены на газ в Европе выросли
Квартиры в Москве стали сдавать со скидками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.