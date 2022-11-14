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13:33, 14 ноября 2022Экономика

Оценены запасы газа в Европе

GSI: Европа заполнила газовые хранилища до 95,5%

Фото: Javier Carrion / Globallookpress.com

Европа заполнила подземные газовые хранилища (ПХГ) на 95,5 процента, согласно оценкам Gas Infrastructure Europe (GIE). Быстрые темпы закачки газа в хранилища, наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ) и успешное сокращение потребления свидетельствует о том, что регион, скорее всего, сможет избежать дефицита топлива этой зимой, пишет Bloomberg.

Уровень запасов газа превысил 90 процентов во всех странах, кроме Венгрии, которая заполнила хранилища на 87,2 процента. Хуже ситуация обстоит в Латвии —ПХГ страны заполнены на 59,7 процента. При этом хранилища Германии, которая больше многих стран Европы зависит от поставок газа, заполнены на 99,89 процента. Также почти полностью заполнены ПХГ Франции, Дании, Польши, Португалии и Румынии.

Аналитики Deutsche Bank AG отмечают, что смягчению последствий энергетического кризиса в Европе поспособствовала теплая погода в октябре, когда спрос сократился на 20 процентов от нормы. Тем не менее, представители власти предупреждают, что о завершении кризиса говорить еще рано, поскольку глобальные поставки топлива все еще ограничены, и следующая зима может стать для региона еще более сложной.

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Сейчас температура в ряде стран Европы начинает снижаться, что приводит к возобновлению роста цен на природный газ после резкого падения в конце сентября. Так, топливо на хабе TTF резко подорожало в ходе торгов 14 ноября, прибавив 8,5 процента. На момент написания материала стоимость газа достигала 1 151 доллар за тысячу кубометров.

В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что из-за высоких уровней заполненности европейских ПХГ еще до начала отопительного сезона, объемы запасенного к зиме газа превысили потребность региона. Аналитики спрогнозировали, что ситуация с излишними объемами топлива будет сохраняться как минимум до декабря.

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Мария Грушко
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