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15:18, 14 ноября 2022Россия

Комбат ДНР сообщил об авиаударе ВСУ по занятой российскими военными Павловке

Комбат ДНР Ходаковский сообщил об авиаударе ВСУ по занятой российскими военными Павловке

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли авиаудар по занятому российскими военными селу Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По данным комбата, в результате случившегося есть погибшие. Других подробностей он не привел.

14 ноября Минобороны России доложило, что войска страны полностью взяли Павловку под контроль. Командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснял, что взятие населенного пункта поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее докладывал о тяжелых боях в районе Павловки. Он предупреждал, что без полного занятия этого села будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар, чтобы впоследствии отодвинуть ВСУ от Донецка.

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Варвара Кошечкина
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