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14:26, 14 ноября 2022Россия

Российские войска полностью взяли под контроль Павловку

Минобороны России сообщило об освобождении ВС РФ Павловки в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска полностью взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Ранее командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над Павловкой. По его словам, взятие населенного пункта поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике освобожден и уже на 90 процентов зачищен.

9 ноября сообщалось о тяжелых боях в районе Павловки. Тогда Пушилин рассказал, что без полного занятия этого населенного пункта будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар, чтобы впоследствии отодвинуть ВСУ и от Донецка.

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Сергей Истомин
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