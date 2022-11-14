Российские войска полностью взяли под контроль Павловку

Минобороны России сообщило об освобождении ВС РФ Павловки в ДНР

Российские войска полностью взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Ранее командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над Павловкой. По его словам, взятие населенного пункта поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике освобожден и уже на 90 процентов зачищен.

9 ноября сообщалось о тяжелых боях в районе Павловки. Тогда Пушилин рассказал, что без полного занятия этого населенного пункта будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар, чтобы впоследствии отодвинуть ВСУ и от Донецка.