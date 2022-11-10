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21:17, 10 ноября 2022Россия

В ДНР сообщили об освобождении Павловки

Пушилин сообщил, что Павловка в ДНР освобождена и уже на 90 процентов зачищена
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР) освобожден и уже на 90 процентов зачищен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Выступая перед военнослужащими, он уточнил, что одно из достижений — освобождение населенного пункта Павловка. «Практически уже на 90 процентов зачищен, можно сказать, освобожден. И флаг уже водружен, это далось нам большой ценой», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Павловка перешла под контроль российских военных. Установить контроль над населенным пунктом удалось подразделениям Тихоокеанского флота (ТОФ) и МВД ДНР.

В среду, 9 ноября, сообщалось о тяжелых боях в районе Павловки. Пушилин уточнил, что без полного занятия Павловки будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар. Это необходимо, чтобы впоследствии отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) и от Донецка.

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Марина Совина
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