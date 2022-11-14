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10:23, 14 ноября 2022Спорт

Бывший боец UFC умер в возрасте 38 лет

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет

Фото: Isaac Brekken / AP

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщает MMA Fighting.

Причина смерти спортсмена не сообщается. Ранее президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявлял, что у Джонсона проблемы со здоровьем и сроки его возвращения к поединкам неизвестны.

За карьеру Джонсон провел 29 поединков, одержал 23 победы (17 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Он дважды был претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе и дрался за пояс с соотечественником Дэниелем Кормье. После второго поражения в 2017-м американец завершил карьеру в UFC, а спустя четыре года перешел в Bellator. В октябре 2021 года Джонсон должен был сразиться с чемпионом Bellator россиянином Вадимом Немковым, но отказался от боя из-за болезни.

12 сентября экс-боец UFC, канадец Элиас Теодору умер от онкологического заболевания в возрасте 34 лет. У Теодору был диагностирован рак печени на четвертой стадии. Спортсмен никогда не рассказывал о болезни публично.

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Дарья Коршунова
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