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14:33, 14 ноября 2022Наука и техника

В России увеличат дальность стрельбы ТОС-1А «Солнцепек»

«Омсктрансмаш» увеличит кучность и дальность стрельбы ТОС-1А «Солнцепек»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России работают над увеличением дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом главный специалист Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») Денис Петров рассказал в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, ее кучности, а также упрощения процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего — это увеличение площади поражения», — сказал он.

По словам главного специалиста, в ходе специальной военной операции на Украине ТОС-1А применяют на переднем крае. «Изначально машина проектировалась как машина поддержки, однако опыт применения показывает, что, как правило, она находится на переднем крае. И после выполнения поставленной боевой задачи уже дальше в ход идут войска», — отметил он.
Петров подчеркнул, что от термобарического снаряда тяжелой огнеметной системы невозможно укрыться.

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В сентябре стало известно, что «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

В феврале обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал огнеметную систем ТОС-1 «Буратино» самым мощным неядерным оружием России.

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Даниил Иринин
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