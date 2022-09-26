«Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию «Солнцепеков»

«Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

«Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом со ссылкой на концерн сообщает РИА Новости.

«Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», — рассказали в пресс-службе.

В сентябре Минобороны России показало видео с ТОС-1А «Солнцепек», действующей в составе изюмско-балаклейской группировки войск в рамках спецоперации на Украине.

В том же месяце журналист Андрей Коц рассказал, что в ходе специальной военной операции Россия применяет тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».