Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса лучшим футболистом РПЛ на данный момент

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим футболистом Российской премьер-лиги на данный момент. Об этом сообщает Sport24.

Специалист объяснил, почему сделал выбор в пользу колумбийца. «Потому что он в порядке», — отметил Карпин.

Барриос в нынешнем сезоне провел все 17 матчей за «Зенит» в РПЛ. На счету хавбека один гол и две результативные передачи. Колумбиец во всех встречах выходил в стартовом составе и был заменен в четырех играх.

13 ноября Карпин рассказал о предложении возглавить национальную команду Армении. Он отметил, что отказался, так как является главным тренером «Ростова» и сборной России.