Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Локомотив
2:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чикаго Блэкхоукс
0:3
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
6:4
3-й период
live
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
1:2
Перерыв
live
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
06:33, 15 ноября 2022Спорт

Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса лучшим футболистом РПЛ на данный момент

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим футболистом Российской премьер-лиги на данный момент. Об этом сообщает Sport24.

Специалист объяснил, почему сделал выбор в пользу колумбийца. «Потому что он в порядке», — отметил Карпин.

Барриос в нынешнем сезоне провел все 17 матчей за «Зенит» в РПЛ. На счету хавбека один гол и две результативные передачи. Колумбиец во всех встречах выходил в стартовом составе и был заменен в четырех играх.

13 ноября Карпин рассказал о предложении возглавить национальную команду Армении. Он отметил, что отказался, так как является главным тренером «Ростова» и сборной России.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Киев разозлился из-за заявления США о переговорах с Россией
В США указали на необходимость отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
США назвали продолжительность поставок военной помощи Украине
Финразведка захотела получить доступ к видео от банков
Президент Индонезии при открытии саммита G20 призвал «закончить войну»
Определен идеальный спальный район Москвы
Россиян предупредили о фейковых скидках при покупке на маркетплейсах
Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ
Найден новый способ сохранения свежести фруктов при перевозках
Стало известно о планах Amazon сократить десять тысяч сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.