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09:24, 14 ноября 2022Среда обитания

Европе предрекли аномально теплую зиму

Copernicus: зимой в Европе температура превысит средние значения

Фото: John Price / Unsplash

Климатическая служба Copernicus предрекла, что будущей зимой Европа может столкнуться с аномальным теплом — температура превысит исторические значения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование.

По данным ученых, температуры выше среднего будут зафиксированы в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. С вероятностью 50-60 процентов зима будет теплой в Великобритании, Центральной и Южной Европе. Во Франции и Германии выпадет гораздо меньше осадков, чем обычно.

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Таким образом в странах снизится спрос на природный газ, а запасы будут защищены от истощения. В последние месяцы исследователи все больше уверены в теплой погоде зимой. Подобные данные Copernicus предоставили также в середине октября.

Ранее в Европе чиновникам разрешили пренебречь офисным дресс-кодом ради экономии электроэнергии. Этой зимой им предложили приходить на работу в теплой одежде, так как офисы в зданиях органов Евросоюза будут отапливаться до температуры 19 градусов.

Нина Ташевская
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