В России создали выдерживающий очередь из крупнокалиберного пулемета щит

«Армоком»: создан щит, выдерживающий очередь из крупнокалиберного пулемета

В России из композитной брони создан переносной щит, способный выдерживать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора «Армокома» Олег Фаустов.

«Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 миллиметра. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике — наше изделие действительно не пробивается», — сказал руководитель.

Заместитель гендиректора добавил, что новый щит имеет массу около 35-36 килограммов и переносится при помощи закрепляемой на плечах подвески. Впоследствии допускается его использование совместно с перспективным экзоскелетом.

Также руководитель заявил, что «Армоком» создал 700-граммовый шлем из композитной брони. Кроме этого, российское предприятие пообещало создать костюм «железного человека» из композитной брони, который закроет тело военного по принципу доспехов.