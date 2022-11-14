Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:08, 14 ноября 2022Наука и техника

В России создали выдерживающий очередь из крупнокалиберного пулемета щит

«Армоком»: создан щит, выдерживающий очередь из крупнокалиберного пулемета

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России из композитной брони создан переносной щит, способный выдерживать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора «Армокома» Олег Фаустов.

«Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 миллиметра. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике — наше изделие действительно не пробивается», — сказал руководитель.

Заместитель гендиректора добавил, что новый щит имеет массу около 35-36 килограммов и переносится при помощи закрепляемой на плечах подвески. Впоследствии допускается его использование совместно с перспективным экзоскелетом.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Забрало закрой! Российских солдат будущего боятся уже сейчас
Забрало закрой!Российских солдат будущего боятся уже сейчас
19 февраля 2018

Также руководитель заявил, что «Армоком» создал 700-граммовый шлем из композитной брони. Кроме этого, российское предприятие пообещало создать костюм «железного человека» из композитной брони, который закроет тело военного по принципу доспехов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
В МИД России назвали неприемлемым вывод войск для переговоров с Украиной
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом на российской трассе
Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
Президент Украины прибыл в Херсон
Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией
Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд
Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре
Илон Маск предрек будущее человечества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.