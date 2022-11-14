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11:18, 14 ноября 2022Мир

Опубликованы кадры задержания оставившей бомбу на улице Стамбула женщины

Телеканал ТRТ опубликовал кадры задержания женщины, оставившей сумку с бомбой в Стамбуле

Полицейские задержали женщину, которая оставила сумку со взрывным устройством на улице Истикляль в Стамбуле. Кадры опубликовал телеканал ТRТ Haber.

Отследить маршрут женщины правоохранители смогли благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на этой улице. На съемной квартире у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Она и еще 21 человек, которых подозревают в причастности к теракту, доставили в управление безопасности Стамбула.

Ранее о задержании человека, предположительно оставившего бомбу на улице, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам главы МВД республики, следы террористического акта ведут в Сирию, а устроили его представители группировок, признанных в стране террористическими.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате взрыва пострадал 81 человек, погибли шестеро.

Варвара Кошечкина
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