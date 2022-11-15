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22:43, 15 ноября 2022Мир

В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России

Боррель заявил, что страны ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) поддержали предложения по общим подходам в отношении России на фоне украинского кризиса из шести пунктов. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что отношения с Россией будут «неясными» до окончания конфликта на Украине, но странам ЕС нужна общая политика уже сейчас.

Так, первый принятый принцип предполагает совместные усилия по изоляции России. Следующая мера предусматривает «привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права».

Общеевропейская политика коснется и оказания помощи соседям Евросоюза в преодолении кризиса со стороны ЕС.

Четвертый пункт предусматривает тесное взаимодействие с НАТО и другими партнерами для защиты миропорядка.

Следующий принцип основан на укреплении устойчивости, энергетической безопасности, а также на повышении обороноспособности стран ЕС. Заключительный пункт предусматривает поддержку гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, в том числе в России.

Накануне Боррель заявил, что сумма общей военной помощи, предоставленной Украине от стран ЕС, оценивается в восемь миллиардов евро. Он отметил, что запросил у военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Киеву. «Я могу сказать, что как минимум было передано вооружений на 8 миллиардов евро как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе», — уточнил дипломат.

Марина Совина
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