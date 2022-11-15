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12:09, 15 ноября 2022Россия

В Совфеде оценили вероятность исключения России из G20

Сенатор Андрей Климов заявил, что Россию юридически невозможно исключить из G20

Фото: Bay Ismoyo / AP

Россию юридически невозможно исключить из G20, поскольку ни одна страна не может исключить другую. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в видеоинтервью «Парламентской газете».

«Юридически невозможно исключить Россию из G20, ни одна из стран не может исключить другую», — сказал сенатор.

По мнению политика, G20 является уже сформировавшимся объединением стран, от которых в мире зависит практически все. Также он, отвечая на вопрос о том, что вместо России в клуб предлагалось включить Украину или Польшу, сказал, что без России «Большой двадцатки» быть не может, а влияние Киева или Варшавы в мире невелико.

Ранее Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Во время разговора китайский дипломат заявил российскому коллеге, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.

14 ноября стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли документ с предложением обратиться к странам, входящим в «Большую двадцатку», с призывом исключить Россию из клуба.

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Никита Абрамов
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