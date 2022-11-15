Китай выступил против исключения России из G20

Глава МИД Китая Ван И заявил, что выступает против исключения России из G20

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, во время разговора китайский дипломат заявил Лаврову, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций. Цитату приводит «Коммерсантъ».

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок», — приводит ТАСС слова Ван И. Он добавил: Пекин считает, что никто не имеет права отобрать право России на участие в международных организациях.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что Россию исключат из G20. «Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки" (...). Это нонсенс, России не место в "двадцатке"», — возмутился украинский лидер.