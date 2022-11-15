Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:08, 15 ноября 2022Из жизни

Женщина обнаружила крокодила под диваном и нежно выгнала его метлой

NYP: мексиканка погладила по хвосту забравшегося под ее диван крокодила

В Мексике бесстрашная женщина выгнала метлой забравшегося под ее диван крокодила, напоследок погладила его по хвосту и попала на видео. На ролик, опубликованный в сети, обратили внимание в New York Post (NYP).

На кадрах видно, как мексиканка в домашнем платье берет в руки швабру и начинает выгонять на улицу обнаруженного под диваном маленького крокодила. При этом она нежно приговаривает: «Давай, крокодил, возвращайся уже в свой пруд. Давай, любовь моя. Давай, мой милый мальчик. Давай, мой прекрасный малыш».

Материалы по теме:
Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Кошачий заклинательИстория музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
26 февраля 2021
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Рептилия поддается на уговоры хозяйки дома и начинает двигаться к выходу. Перед тем, как попрощаться с незваным гостем, женщина погладила его по хвосту. Маленькая собака мексиканки отреагировала на крокодила более эмоционально, чем хозяйка: она лаяла на животное и бегала вокруг него.

Ранее сообщалось, что в тайской провинции Самутпракан ядовитый варан ворвался в дом семьи, пробежался по дремлющей пенсионерке и напугал кошку. Какое-то время варан метался по помещению в поисках выхода, а потом камера зафиксировала незваного гостя во дворе дома.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Совбез ООН анонсировал новое заседание по Украине
Женщина обнаружила крокодила под диваном и нежно выгнала его метлой
Открыт новый приближающийся к Земле астероид
На ипотечном рынке в России не заметили признаков перегрева
Россиянина осудили на восемь лет за попытку убить 80-летнюю соседку молотком
Российский блогер повторно предстанет перед судом за убийство подписчика
Погибших при обстреле города под Белгородом россиян сняли на видео
В Молдавии назвали причину отключения электричества
Toyota начала увольнять сотрудников в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.