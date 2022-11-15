Женщина обнаружила крокодила под диваном и нежно выгнала его метлой

NYP: мексиканка погладила по хвосту забравшегося под ее диван крокодила

В Мексике бесстрашная женщина выгнала метлой забравшегося под ее диван крокодила, напоследок погладила его по хвосту и попала на видео. На ролик, опубликованный в сети, обратили внимание в New York Post (NYP).

На кадрах видно, как мексиканка в домашнем платье берет в руки швабру и начинает выгонять на улицу обнаруженного под диваном маленького крокодила. При этом она нежно приговаривает: «Давай, крокодил, возвращайся уже в свой пруд. Давай, любовь моя. Давай, мой милый мальчик. Давай, мой прекрасный малыш».

Рептилия поддается на уговоры хозяйки дома и начинает двигаться к выходу. Перед тем, как попрощаться с незваным гостем, женщина погладила его по хвосту. Маленькая собака мексиканки отреагировала на крокодила более эмоционально, чем хозяйка: она лаяла на животное и бегала вокруг него.

Ранее сообщалось, что в тайской провинции Самутпракан ядовитый варан ворвался в дом семьи, пробежался по дремлющей пенсионерке и напугал кошку. Какое-то время варан метался по помещению в поисках выхода, а потом камера зафиксировала незваного гостя во дворе дома.