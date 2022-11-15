Власти Стамбула назвали число остающихся в больнице пострадавших при теракте

Губернатор Стамбула Ерликая заявил, что 20 человек остаются в больницах после теракта

Лечение в больницах после теракта в Стамбуле на улице Истикляль продолжают 20 человек. Число пострадавших, остающихся в медучреждениях, назвал на своей странице в Twitter губернатор Али Ерликая.

«61 из 81 пациента, пострадавшего в результате теракта на улице Истикляль, был выписан. 14 наших пациентов проходят лечение в палате и 6 — в интенсивной терапии. Я желаю скорейшего выздоровления нашим пациентам, которые все еще проходят лечение», — заявил представитель властей.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября. Пострадал 81 человек, погибли 6. Позже стало известно, что из 42 пострадавших при взрыве и находящихся на лечении пять человек находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, признанной террористической в Турции.