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18:50, 15 ноября 2022Мир

Власти Стамбула назвали число остающихся в больнице пострадавших при теракте

Губернатор Стамбула Ерликая заявил, что 20 человек остаются в больницах после теракта

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Лечение в больницах после теракта в Стамбуле на улице Истикляль продолжают 20 человек. Число пострадавших, остающихся в медучреждениях, назвал на своей странице в Twitter губернатор Али Ерликая.

«61 из 81 пациента, пострадавшего в результате теракта на улице Истикляль, был выписан. 14 наших пациентов проходят лечение в палате и 6 — в интенсивной терапии. Я желаю скорейшего выздоровления нашим пациентам, которые все еще проходят лечение», — заявил представитель властей.

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Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября. Пострадал 81 человек, погибли 6. Позже стало известно, что из 42 пострадавших при взрыве и находящихся на лечении пять человек находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, признанной террористической в Турции.

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Глеб Бажуткин
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