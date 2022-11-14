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00:11, 14 ноября 2022Мир

В Турции назвали количество находящихся в реанимации после теракта

Глава Минздрава Турции Коджа заявил, что после теракта в реанимации находятся пять человек

Фото: Osman Orsal / Reuters

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter назвал количество человек, находящихся в реанимации после взрыва в Стамбуле на улице Истикляль в районе Бейоглу. По его словам, после теракта пять пострадавших остаются в реанимации, двое из которых в тяжелом состоянии.

«Из 42 пострадавших при взрыве на Истикляле и находящихся на лечении человек пять находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым», — написал министр.

Он также пояснил, что в больницах зарегистрировали 81 пострадавшего, 39 из которых получили медпомощь и были выписаны, а оставшиеся 42 человека остаются в стационаре.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате взрыва пострадал 81 человек, погибли шестеро.

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Марина Совина
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