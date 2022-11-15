Байден понадеялся на сохранение Пелоси своего поста

Президент США Байден надеется, что Пелоси останется спикером палаты представителей США

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сохранит свой пост. Об этом сообщает издание Politico.

Ранее появилась информация о том, что Пелоси, вероятно, оставит должность после нападения на ее мужа Пола в их доме в Сан-Франциско.

«Я надеюсь, что вы останетесь», — сказал ей Байден в телефонном разговоре. Он также добавил, что прекрасно осознает, что «семья превыше всего».

Издание отмечает, что спикер намеревалась уйти еще на волне побед республиканцев на промежуточных выборах. Тем не менее это решение пришлось отложить. Как сообщает Politico, Пелоси может остаться, если у представителей Республиканской партии будет преимущество только в один или два голоса. При этом она «была в ужасе от бессердечной реакции» некоторых республиканцев, которые либо принижали значение нападения на мужа Пелоси, либо распространяли теории заговора.

Нападение на дом Нэнси Пелоси было совершено 28 октября. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика. Позже Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы.

Нападавшему было предъявлено обвинение в нападении и попытке похищения. Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет тюремного заключения за нападение и 20 за попытку похищения.