Напавшему на мужа Пелоси предъявили обвинение в нападении и попытке похищения

Минюст: напавшему на мужа Пелоси предъявили обвинение в нападении и попытке похищения

Злоумышленнику, который с молотком напал на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предъявлено обвинение в нападении и попытке похищения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

«Сегодня большое федеральное жюри предъявило обвинение мужчине из Калифорнии в нападении и попытке похищения в связи со взломом в резиденции Пелоси 28 октября в Сан-Франциско», —отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что если ДеПапа признают виновным, ему грозит до 30 лет тюремного заключения за нападение и 20 за попытку похищения.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика. Позже Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы.

