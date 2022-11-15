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13:12, 15 ноября 2022Россия

В Кремле заявили о намерении вернуть изъятые российские активы

Песков заявил, что Россия сделает все возможное для возвращения изъятых активов

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Россия будет делать все возможное, чтобы вернуть изъятые активы с учетом рейдерских методов их захвата. О таком намерении заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в последние полгода в мире фиксируется «абсолютное попрание» всех основ и правил частной собственности, а также международного права. «Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий», — заключил он.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Согласно документу, членам организации совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра, который будет служить свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции не выдерживает юридической критики и является «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права». Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в желании узаконить присвоение российских активов.

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Варвара Кошечкина
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