Cуд взыскал 340 миллионов рублей с бывшего депутата Госдумы Усольцева

Во Владивостоке суд взыскал 340 миллионов рублей с бывшего депутата Госдумы Усольцева

Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал 340 миллионов рублей с бывшего первого заместителя губернатора Приморского края, экс-депутата Госдумы Василия Усольцева. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Иск прокуратуры Приморского края был удовлетворен в полном объеме. Ранее Усольцева признали виновным в легализации имущества, полученного преступным путем, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Так как он признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, то смог получить условный срок.

По версии следствия, с 1 января 1997-го по 7 ноября 2017 года Усольцев учредил на Кипре, а также в Приморском крае и других субъектах Российской Федерации ряд фирм. К предпринимательской деятельности он привлек третьих лиц. Таким образом, несмотря на запрет заниматься бизнесом, экс-депутат совершил сделки с акциями компании на сумму свыше 330 миллионов рублей и получил более 8 миллионов рублей прибыли.

Кроме того, бывшего замгубернатора уличили во владении компанией, связанной с добычей золота.