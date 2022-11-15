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13:13, 15 ноября 2022Бывший СССР

Лавров заявил о желании России увидеть «дисциплинирование» Зеленского Западом

Глава МИД РФ Лавров: Россия захотела увидеть «дисциплинирование» Зеленского Западом

Фото: Reuters

Россия хочет увидеть подтверждения, что Запад заинтересован в «дисциплинировании» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может», — сообщил он, говоря о материале издания Politico. Как утверждает Лавров, происходящее не в интересах народа Украины и самого президента страны.

По информации газеты Politico, Госдеп США готовит почву для переговоров Москвы и Киева, которые могут состояться в будущем. В американской администрации отметили, что будут вести такие консультации только вместе с Украиной.

Также Лавров заявил, что Киев отказывается от диалога с Москвой и выдвигает нереалистичные условия для заключения мира, но несмотря на это Россия не намерена прекращать предпринимать попытки для мирного урегулирования с украинской стороной.

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Кристина Есикова
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