В США заявили о подготовке Госдепом почвы для переговоров России и Украины

Politico: Госдеп США готовит почву для возможных переговоров России и Украины в будущем

Госдеп США готовит почву для переговоров России и Украины, которые могут состояться в будущем. Об этом стало известно газете Politico от представителей американской администрации.

Издание подчеркивает, что в Вашингтоне есть разногласия по поводу необходимости подобных шагов. В то же время многие в Пентагоне разделяют мнение о том, что возможности переговоров Москвы и Киева откроются зимой. Высокопоставленные представители ведомства предполагают, что украинским силам будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые надеется занять Киев.

В администрации США подчеркивают, что будут вести такие консультации только вместе с Киевом. В то же время другой собеседник издания из администрации утверждает, что на данный момент нет «никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий переговоров». Против переговоров активнее всего выступает Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Так, негативно высказывался об этой идее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что украинские военные откажутся подчиняться любым компромиссным договоренностям Киева с Москвой. По его словам, Россия «должна оставить все занятые территории».