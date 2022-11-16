Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе

Покинувшая Россию певица Монеточка анонсировала тур по городам Европы

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая покинула Россию после начала спецоперации, анонсировала тур по городам Европы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дорогие друзья! Сообщаю вам легендарную новость. Дело в том, что я отправляюсь в музыкальный тур по Европе. Еще афиши даже не готовы, но мне уже не терпится с вами поделиться этой крутой информацией», — рассказала исполнительница.

Артистка сообщила, что выступит с концертами в городах Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Израиля. По ее словам, в ближайшее время в расписание тура добавится еще несколько мест. Монеточка подчеркнула, что ее дочь Нина, которую певица родила в августе 2022-го, отправится на гастроли вместе с ней.

Тур артистки продлится с 12 по 22 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты певцу Стасу Костюшкину полумиллиона рублей.

Уточняется, что исполнительница проиграла музыканту в суде в апреле этого года. Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую».