Польша заявила об отсутствии информации о принадлежности упавшей ракеты

Президент Дуда заявил об отсутствии информации о принадлежности упавшей в Польше ракеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии у Варшавы информации о том, кому принадлежат упавшая на востоке страны ракета. Об этом сообщает Reuters.

«Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету», — сказал Дуда, добавив, что по факту инцидента проводятся следственные действия.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны. Также ведомство вызвало посла России Сергея Андреева и потребовало «немедленных подробных объяснений».

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.