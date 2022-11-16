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18:17, 16 ноября 2022Спорт

Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Александр Емельяненко проведет бой против видеоблогера Святослава Коваленко 16 декабря

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стал известен следующий соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Емельяненко проведет бой по правилам ММА против видеоблогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет в Москве 16 декабря на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

10 ноября появилась информация, что Емельяненко захотел подраться с футболистом Артемом Дзюбой. «А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — такой фразой описал боец их возможное противостояние.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. Коваленко выступает в поп-ММА с июля 2021 года. На его счету десять побед, три поражения и одна ничья.

Ксения Курашкина
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