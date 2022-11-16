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11:28, 16 ноября 2022Мир

Финляндия допустила закрытие воздушного пространства Украины

В МИД Финляндии допустили закрытие воздушного пространства Украины после ЧП в Польше
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Matti Matikainen / Globallookpress.com

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил возможность закрытия воздушного пространства Украины после ЧП в Польше. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге на вопрос финских журналистов о том, будет ли обсуждаться возможность закрытия воздушного пространства как один из вариантов реакции на инцидент в Польше, министр ответил положительно. «Сейчас рассматриваются различные варианты того, как защитить Украину», — подчеркнул он.

Среди возможных версий Хаависто назвал преднамеренный удар Москвы, однако допустил, что ракета прилетела не из России. В Финляндии ожидают от Польши более подробную информацию о случившемся, добавил он.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером 15 ноября. В Министерстве обороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По информации ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил, что ракеты могли упасть на территорию Польши из-за того, что украинские средства ПВО «стрельнули не туда» или же поляки и англичане хотели устроить «новую версию Бучи».

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Варвара Кошечкина
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