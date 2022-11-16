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12:55, 16 ноября 2022Россия

В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши

Песков заявил, что Кремль не видит никакой вины России в инциденте с ракетой в Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Кремль не видит никакой вины России в связи с падением на территорию Польши ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается инцидента в Польше, то Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами», — сказал официальный представитель Кремля.

Ракета упала на территорию Польши вечером во вторник, 15 ноября. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. В ведомстве также уточнили, что в ходе массированной атаки по инфраструктуре Украины ракетные удары наносились на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

По данным местных СМИ, при падении ракеты погибли два человека. Руководство Польши официально не подтвердило это информацию, но в польском дипломатическом ведомстве заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, указал, что на территорию Польши упали обломки от двух украинских С-300, которые используются средствами ПВО.

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Анастасия Шейкина
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