В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши

Песков заявил, что Кремль не видит никакой вины России в инциденте с ракетой в Польше

Кремль не видит никакой вины России в связи с падением на территорию Польши ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается инцидента в Польше, то Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами», — сказал официальный представитель Кремля.

Ракета упала на территорию Польши вечером во вторник, 15 ноября. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. В ведомстве также уточнили, что в ходе массированной атаки по инфраструктуре Украины ракетные удары наносились на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

По данным местных СМИ, при падении ракеты погибли два человека. Руководство Польши официально не подтвердило это информацию, но в польском дипломатическом ведомстве заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, указал, что на территорию Польши упали обломки от двух украинских С-300, которые используются средствами ПВО.