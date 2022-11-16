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11:25, 16 ноября 2022Спорт

«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду

«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке форварда ПСЖ Килиана Мбаппе взамен Роналду

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Mirror.

Как заявляет источник, манкунианцы планировали подписать француза летом, когда истечет контракт Криштиану Роналду. Однако недавнее интервью португальца заставило английскую команду ускорить процесс. Отмечается, что у МЮ достаточно финансов, чтобы оформить сделку и выплачивать Мбаппе зарплату.

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12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором он обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил футболист и добавил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Ранее стало известно, что Мбаппе желает покинуть ПСЖ. Отмечалось, что форвард недоволен тем, что в клубе ему задерживают зарплату.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи. В активе Мбаппе 19 голов в 20 матчах за ПСЖ.

Дарья Коршунова
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