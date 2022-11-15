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14:22, 15 ноября 2022Спорт

Появилась версия о причинах возможного ухода Мбаппе из ПСЖ

L’Équipe: нападающий Килиан Мбаппе хочет уйти из «Пари Сен-Жермен» из-за задержек зарплаты
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Появилась версия о причинах возможного ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L’Équipe.

По информации издания, форвард недоволен тем, что в клубе ему задерживают зарплату. В частности, выплаты за сентябрь поступили позже положенного срока и не в полном объеме. В ПСЖ отметили, что все проблемы уже решены и на данный момент у команды нет задолженностей перед игроком.

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17 октября Мбаппе прокомментировал информацию о том, что он намерен покинуть ПСЖ. «Это полная ложь. И я, и мое окружение были ошеломлены, когда узнали об этом», — заявил игрок, добавив, что счастлив находиться во французской команде и не просил владельцев отпустить его в другой клуб в зимнее трансферное окно.

11 октября стало известно, что нападающий планирует уйти из команды в январе 2023 года. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
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