Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|9-й тур
09:10, 17 октября 2022Спорт

Мбаппе прокомментировал информацию о возможном уходе из ПСЖ

Килиан Мбаппе заявил, что не планировал покинуть ПСЖ в зимнее трансферное окно

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба. Его слова приводит RMC Sport.

«Это полная ложь. И я, и мое окружение были ошеломлены, когда узнали об этом», — заявил форвард. Он добавил, что счастлив находиться во французской команде и не просил владельцев отпустить его в другой клуб в зимнее трансферное окно.

11 октября стало известно, что нападающий планирует покинуть ПСЖ в январе 2023 года. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Сообщалось также, что в команде готовы пойти навстречу футболисту только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
В Херсонской области предостерегли ВСУ от попытки форсировать Днепр
Мбаппе прокомментировал информацию о возможном уходе из ПСЖ
Стало известно о взрывах в Одессе
В российском регионе арестовали мужчину за избиение до смерти сожительницы
Спецоперация повлияла на ротацию губернаторов в России
Раскрыта способность шмелей к запоминанию
Премьер Японии назвал важными проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
Россиян предупредили о риске ипотечных каникул
В Москве обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.