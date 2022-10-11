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Спорт

Появились подробности возможного ухода Мбаппе из ПСЖ

Marca: Килиан Мбаппе уйдет из ПСЖ зимой, потому что считает, что клуб его предал

Фото: Aurelien Morissard / AP

Появились подробности возможного ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, форвард собирается покинуть команду в зимнее трансферное окно. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Сообщается также, что нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2024-го года, а не 2025-го, как было объявлено официально.

Ранее 11 октября стало известно, что нападающий хочет покинуть парижский клуб. Он уже высказал свое желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
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