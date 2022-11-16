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06:50, 16 ноября 2022Наука и техника

Военный эксперт объяснил масштабный ракетный удар по Украине

Военный эксперт Шурыгин: ракетные удары по Украине демонстрируют грамотную военную тактику
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Ракетные удары по инфраструктуре Украины, которые были нанесены во вторник, 15 ноября, никак не связаны с политикой, они лишь демонстрируют грамотную военную тактику и вскоре станут рутиной боевых действий. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин.

По словам специалиста, ракетные обстрелы не связаны с политическими мотивами или социальными проблемами, а являются цикличными процессами. Шурыгин объяснил, что за серией атак обычно следует дополнительная разведка целей для поиска полностью уничтоженных и целей, которые еще необходимо уничтожить.

В зависимости от разных нюансов на это уходит от одной до двух недель. Когда противнику для восстановления разрушенной инфраструктуры завозит туда оборудование и начинает работать, такой объект становится вдвойне уязвимым, поскольку оборудование еще не смонтировано и его легче уничтожить.

Шурыгин подчеркнул, что такие удары необходимы, поскольку они затруднят переброску войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также доставку западной техники и боеприпасов ближе к передовой.

15 ноября стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

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Марина Совина
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