В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

Турецкая полиция задержала в Сирии подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

Турецкие силы безопасности задержали в сирийском городе Азазе подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле, сообщает телеканал A Haber.

«Член террористической организации под кодовым именем Хусам, который, как было установлено, помогал и подстрекал к взрыву бомбы на улице Истикляль, был пойман и задержан турецкой полицией в Азазе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что турецкая полиция в Азазе провела операцию, в ходе которой поймала террориста под кодовым именем Хусам, сбежавшего в Сирию после совершения теракта. Телеканал уточнил, что таким образом число задержанных в связи с терактом выросло до 51.

Ранее рабочая партия Курдистана заявила, что не причастна к организации теракта на улице Истикляль в центре Стамбула.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября. В результате теракта погибли шесть человек, пострадал 81, в том числе трое россиян.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую в совершении теракта, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Позже правоохранители сообщили, что Альбашир на допросе призналась в своей причастности к Рабочей партии Курдистана.