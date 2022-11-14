Курды ответили на обвинения в стамбульском теракте

Rudaw: Рабочая партия Курдистана отрицает свое участие в организации теракта в Стамбуле

Рабочая партия Курдистана отрицает свое участие в организации теракта на улице Истикляль в центре Стамбула. Ответ организации на обвинения приводит курдский канал Rudaw.

«Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нацеливаться на мирных жителей», — говорится в заявлении запрещенной в Турции курдской организации.

Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемую в совершении теракта, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Позже правоохранители сообщили, что Альбашир на допросе призналась в своей причастности к Рабочей партии Курдистана.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел 13 ноября. В результате теракта погибли шесть человек, пострадал 81, в том числе трое россиян.