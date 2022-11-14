Генконсульство России в Турции: трое россиян пострадали в результате теракта в Стамбуле

Трое граждан России пострадали в результате теракта в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября. Сейчас их жизни ничего не угрожает, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой генконсульство России в Турции.

Генконсульство продолжает следить за ситуацией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова писала, что информации о пострадавших россиянах нет.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле прогремел около 16:20. В результате инцидента пострадал 81 человек, погибли шестеро. Позже рассказали, что из 42 пострадавших при взрыве и находящихся на лечении человек пять находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым.