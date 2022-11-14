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01:02, 14 ноября 2022Мир

Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Стамбуле

Генконсульство РФ в Стамбуле: среди пострадавших при взрыве в Стамбуле россиян нет

Фото: Osman Sadi Temizel / Globallookpress.com

Среди жертв и пострадавших в результате теракта в Стамбуле россиян нет, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на Генконсульство России в Стамбуле.

По ее словам, дипломаты продолжают следить за ситуацией. «По имеющимся у генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — подчеркнули в ведомстве.

Взрыв на туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел в воскресенье, 13 ноября, около 16:20. В результате инцидента пострадал 81 человек, погибли шестеро.

Позже стало известно, что из 42 пострадавших при взрыве и находящихся на лечении человек пять находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом.

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Марина Совина
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