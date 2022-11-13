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23:13, 13 ноября 2022Мир

В Минюсте Турции расценили взрыв в Стамбуле как теракт

A Haber: министр юстиции Турции Боздаг назвал взрыв в Стамбуле террористическим актом

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что расценивает взрыв в Стамбуле как теракт. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом A Haber.

Боздаг назвал взрыв в Стамбуле террористическим актом и подчеркнул, что ответственную за произошедшее организацию установят в результате расследования.

«Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. В связи с этим инцидентом в социальных сетях распространяется много необоснованных новостей. Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях», — рассказал глава турецкого Минюста.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате взрыва пострадал 81 человек, погибли шестеро.

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Марина Совина
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