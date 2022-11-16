Европа начала тратить запасы газа из хранилищ

GIE: отбор газа из подземных хранилищ в Европе превысил закачку

Впервые с прошлого отопительного сезона страны Европейского союза стали отбирать газ из подземных хранилищ (ПХГ) больше, чем его закачивать. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации оператора газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Регион заполнил свои ПХГ к зиме в среднем на 95,6 процента. Так, в европейских хранилищах находится около 104 миллиардов кубометров газа.

Тратить запасы уже начали Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния. Активнее всех отбирают газ из хранилищ Нидерланды. В других странах закачка пока превышает отбор, однако ее объемы значительно снизились. За последние отчетные сутки (вечер 14 ноября — утро 15 ноября) сокращение составило 0,01 процентного пункта.

Ранее «Газпром», поставщик, от которого Европа ранее существенно зависела в своей энергобезопасности, обратил внимание, что по состоянию на 13 ноября в ПХГ Европы было закачано 69,7 миллиарда кубометров газа (плюс 1,1 миллиарда кубометров по сравнению с концом октября). Компания указала, что «даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)».

При этом риски дефицита, по оценкам специалистов, сейчас сместились с ближайшей зимы на следующие периоды. О том, что Европа сможет пережить предстоящую зиму без особых сложностей, в начале октября заявлял исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.