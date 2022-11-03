Объяснены успехи Европы в борьбе с газовым кризисом

МЭА: газовые хранилища ЕС заполнены на 95% благодаря импорту из РФ и низкому спросу в КНР

Странам Европейского союза (ЕС) в условиях борьбы с газовым кризисом удалось сформировать значительные запасы топлива: хранилища уже заполнены на 95 процентов, что на 5 процентов выше среднего уровня за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Успех объясняется в том числе и тем, что в этом году сохранялся импорт газа из РФ — в первом полугодии объемы прокачки были близки к нормальному уровню. Общий объем поставок российского газа по трубам по итогам года должен составить около 60 миллиардов кубометров (по сравнению со 140 миллиардами в прошлом году). При этом маловероятно, что в следующем году объемы прокачки сохранятся.

Второй фактор — относительно низкий спрос на газ в Китае, связанный с замедлением роста экономики КНР и продолжающимися в стране локдаунами. Благодаря этому невостребованными объемами СПГ смогла воспользоваться Европа, замещая им выпадающие поставки из России. Если же импорт в Китае в будущем году восстановится к уровням 2021 года, то спрос на топливо также возрастет.

На этом фоне агентство призывает Европу продолжить работу над преодолением энергетического кризиса, чтобы избежать дефицита уже не в этом, а в следующем году. Для этого предлагается уделить внимание сокращению потребления, активному внедрению мер по наращиванию энергоэффективности, использованию тепловых насосов и развитию альтернативной энергетики. Этот сектор уже помог ЕС значительно сэкономить на потреблении газа.

МЭА также не исключает, что в будущем регион столкнется с полным прекращением поставок из России. России же, в свою очередь, придется искать новые рынки для своих ресурсов, отмечало агентство ранее. Азиатским рынкам могут не требоваться значительные объемы. Особенно сложной представляется задача в случае с поставками газа: Китай вряд ли будет серьезно наращивать импорт.