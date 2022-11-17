В ЛНР уличили Киев в сокрытии реальных причин гибели пленных

Киев часто скрывает от международных организаций реальные причины гибели военнопленных

Киев часто скрывает от международных организаций и родственников погибших российских военнослужащих реальные причины, которые привели к их смерти в плену. Об этом секретарь межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечивания памяти Сергей Белов рассказал РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул Белов, киевские власти уличили в намеренной дезинформации международных организаций. В частности, у Луганской народной республики (ЛНР) есть документы по одному из военнопленных, который находился в Днепропетровской исправительной колонии (ИК) №89.

Военный попал в плен 8 сентября в населенном пункте Волохов Яр (Харьковская область), а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске. После обмена пленными, тело военного было доставлено в ЛНР, где была проведена судебно-медицинская экспертиза. Выяснилось, что мужчина умер от травматического отека головного мозга и перелома свода черепа, в то время как украинская сторона утверждает, что смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

«То есть, человека ударили тупым предметом в основание черепа, вызвав тем самым смерть. То есть это, скорее всего, применение пыток и по сути преднамеренное убийство. Такая дезинформация происходит регулярно», — подчеркнул Белов.

Подобный случай сокрытия реальных причин смерти не единичный. Рабочая группа неоднократно получала свидетельства о пытках российских военных на территории Днепропетровской ИК №89, в том числе от вернувшихся из плена солдат, утверждает Белов. Он призвал международные правозащитные организации обратить внимание на подобные случаи пыток, которые нарушают Женевские конвенции в части обращения с военнопленными.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация получила достоверные сообщения, что к пленным на Украине могли применяться казни.