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16:26, 17 ноября 2022Россия

Фадеев рассказал о новых членах СПЧ

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал о новых членах Совета и назвал их задачи

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал о новых членах Совета и озвучил их задачи в эфире радио «Комсомольская правда». Об этом говорится в Telegram-канале СПЧ.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из СПЧ исключили Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова и Ивана Засурского. В обновленный состав совета вошли, в частности, военкор Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

«Ян Власов — сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук. Мы будем усиливать направление здравоохранения», — рассказал Фадеев.

Говоря о включении в состав СПЧ Коца, Фадеев подчеркнул, что это была, в том числе, его инициатива. Сейчас нужны журналисты, которые выполняют свой долг, рискуя жизнью, подчеркнул глава Совета.

Фадеев также рассказал, Ольга Демичева из «Справедливой помощи Доктора Лизы», которая большинство времени проводит в новых регионах России, поможет развивать направление благотворительности. Образовательное направление, в свою очередь, усилит педагог, учитель математика Перельмана Сергей Рукшин.

В Кремле, говоря об обновлении состава СПЧ, заявили, что новые члены Совета смогут лучше представить гражданское общество. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что лидерами общественного мнения в новых обстоятельствах становятся другие люди.

Впоследствии новый член СПЧ Коц предположил, что его деятельность в рамках совета будет связана со спецоперацией. По словам военкора, ранее он уже занимался проблемами, связанными с соблюдением прав военных, но делал это непублично.

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Анастасия Шейкина
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