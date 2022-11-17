В Кремле высказались об обновлении состава СПЧ

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского обществ», — сказал Песков.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из СПЧ исключили Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова и Ивана Засурского. В обновленный состав Совета вошли, в частности, военкор Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.