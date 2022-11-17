В Кремле высказались об обновлении состава СПЧ
Новые члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) могут лучшим образом представлять гражданское общество. Так об обновлении Совета высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС «В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского обществ», — сказал Песков. 17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из СПЧ исключили Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова и Ивана Засурского. В обновленный состав Совета вошли, в частности, военкор Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.
«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являться наиболее правильным отражением гражданского обществ», — сказал Песков.
17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из СПЧ исключили Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова и Ивана Засурского. В обновленный состав Совета вошли, в частности, военкор Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.