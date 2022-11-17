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14:45, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Вошедший в СПЧ военкор Коц рассказал о своих планах

Военкор Коц, вошедший в состав СПЧ, рассказал, что уже занимался проблемами прав военных

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Военный корреспондент Александр Коц, вошедший в состав Совета по правам человека (СПЧ), прокомментировал назначение. О своих планах на новой должности журналист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Я, конечно, знал, что такое решение готовится. Но какой конкретно фронт работ передо мной "нарежут", я не знаю. Конкретику со мной пока никто не обсуждал, но я могу предположить, что она будет связана как раз с СВО», — отметил Коц.

По словам военкора, ранее он уже занимался проблемами, связанными с соблюдением прав военных, но делал это непублично. «Если этот статус добавит инструментов в этой работе, буду только рад», — заключил журналист.

Ранее в четверг, 17 ноября, президент России Владимир Путин обновил состав СПЧ. Из совета исключили Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова, Ивана Засурского. При этом в обновленный состав вошли Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Александр Коц — специальный корреспондент «Комсомольской правды». Работает в издании с 1999 года. В газете Коц занимается освещением военных конфликтов.

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Ксения Кривотулова
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