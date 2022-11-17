Японская фигуристка-чемпионка высказалась о смерти президента ФФККР

Мики Андо выразила соболезнования в связи со смертью президента ФФККР Александра Горшкова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, японка Мики Андо высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Мистер Александр Горшков, спасибо вам за все. Мы никогда не забудем вашу любовь и поддержку фигурного катания. Также я никогда не забуду, что вы мне тоже очень помогли. Покойтесь с миром», — написала спортсменка.

О смерти Горшкова стало известно 17 ноября. В ФФККР рассказали, что 76-летний глава организации ушел из жизни скоропостижно.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.