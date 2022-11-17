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09:25, 17 ноября 2022Спорт

Умер президент Федерации фигурного катания России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков умер в 76 лет

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Горшкову было 76 лет. «Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим», — сказал Коган и выразил соболезнования его родным и близким. Он назвал смерть Горшкова огромной потерей.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.

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Дарья Коршунова
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