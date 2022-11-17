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14:14, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе повредили логистический объект

Горсовет Одессы заявил о повреждении логистического объекта из-за взрыва

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одессе был поврежден логистический объект в результате взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской совет.

«Нанесен ракетный удар. Поражен логистический объект в областном центре», — говорится в заявлении. Уточняется, что взрывная волна повредила здания окрестных предприятий.

Утром 17 ноября губернатор Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на одном из объектов инфраструктуры. Как он утверждает, объект попал под ракетный удар. Также он попросил население находиться в укрытиях.

Кроме того, над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями были замечены летящие ракеты. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). На всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, Киевской области и Днепре, где получили повреждения два объекта инфраструктуры.

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Кристина Есикова
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