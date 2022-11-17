Ракеты попали в два инфраструктурных объекта в Днепре
Замглавы офиса президента Украины Тимошенко заявил о повреждении двух объектов в ДнепреСюжетВзрывы в Киеве:
Два объекта инфраструктуры повреждены в Днепре в результате ракетного удара, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
«Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия», — написал Тимошенко в социальных сетях.
Накануне по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно о взрывах в Днепре, в городе начались перебои в поставках электроэнергии. Помимо Днепра, серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях украинской столицы.