Ракеты попали в два инфраструктурных объекта в Днепре

Замглавы офиса президента Украины Тимошенко заявил о повреждении двух объектов в Днепре

Два объекта инфраструктуры повреждены в Днепре в результате ракетного удара, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия», — написал Тимошенко в социальных сетях.

Накануне по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно о взрывах в Днепре, в городе начались перебои в поставках электроэнергии. Помимо Днепра, серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях украинской столицы.