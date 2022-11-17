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11:01, 17 ноября 2022Бывший СССР

Ракеты попали в два инфраструктурных объекта в Днепре

Замглавы офиса президента Украины Тимошенко заявил о повреждении двух объектов в Днепре
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Leo Correa / АР

Два объекта инфраструктуры повреждены в Днепре в результате ракетного удара, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия», — написал Тимошенко в социальных сетях.

Накануне по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно о взрывах в Днепре, в городе начались перебои в поставках электроэнергии. Помимо Днепра, серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях украинской столицы.

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Василий Мека
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