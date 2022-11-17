В Одессе и еще в нескольких областях Украины сработали системы ПВО

Взрывы прогремели в Днепропетровске, Киеве и Киевской области на территории Украины

Над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями замечены летящие ракеты, сообщается о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровске, где также наблюдаются проблемы с электричеством. «Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия», — написал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в социальных сетях.

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что взрыв произошел на одном из объектов инфраструктуры региона, есть угроза массированного удара по всей территории Украины.