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11:04, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе и еще в нескольких областях Украины сработали системы ПВО

Взрывы прогремели в Днепропетровске, Киеве и Киевской области на территории Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями замечены летящие ракеты, сообщается о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровске, где также наблюдаются проблемы с электричеством. «Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия», — написал замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в социальных сетях.

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что взрыв произошел на одном из объектов инфраструктуры региона, есть угроза массированного удара по всей территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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